В Улан-Удэ девочку выгнали из трамвая в 30-градусный мороз

Юная пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой
В Улан-Удэ разгорелся «трамвайный» скандал. Об инциденте рассказала подписчица паблика ves_ulan_ude_. По её словам, на днях кондуктор высадила ребёнка в 30-градусный мороз из-за проблем с оплатой. Из вагона выгнали юную пассажирку, которая не смогла рассчитаться банковской картой из-за технической ситуации.
- Произошёл инцидент с ребёнком, её высадили из трамвая в минус 30. Деньги были на карте, какой-то у них стоп-лист на карту. Диспетчеру позвонила, та грубит, говорит в рабочие дни жалуйтесь, ещё нужно узнать номер вагона. Я за трамваем должна поехать что ли? Ребёнок плачет, испугался, растерялся. А если телефона не было бы, батарея села бы? Как такое возможно? – написала возмущённая женщина.
При этом она отметила, что ранее она никогда не жаловалась, «но это не вмещается ни в какие ворота».
Что такое стоп-лист
МУП «Управление трамвая» отреагировало на публикацию и сообщило, что начата служебная проверка. Здесь же проинструктировали, что делать на случай того, если карта оказалась в «стоп-листе».
- Представим ситуацию. Вы в понедельник ехали на трамвае, приложили карту, вышел чек. И вроде всё хорошо, но. Помните, что транзакция с банком проходит гораздо позже, чем вы ехали в трамвае, примерно через полтора часа (а то и позже). Терминалы работают без интернета, поэтому такая задержка в обработке оплаты. Через некоторое время банк начинает обрабатывать ваш платёж, но выясняется, что на карте недостаточно средств и помещает карту в «стоп-лист» до закрытия долга. Значит, эта поездка не была оплачена, - пояснили в МУП «Управление трамвая».
На следующий день, в вторник, когда карта уже пополнена, а в терминале оплаты в трамвае выясняется, что карта в стоп-листе».
- Без паники. Это за понедельник у вас долг. Его надо погасить в личном кабинете на сайте proezd03.ru. Не смогли, позвоните по номеру 777-000. Не стоит пугаться и, тем более, злиться на кондуктора, не он заблокировал вашу карту, и не наше предприятие. Если все же такое произошло, то вы должны оплатить проезд наличными, или покинуть трамвай. И это правило тоже придумали не мы, - продолжили в МУП «Управление трамвая».
По их словам, вывести карту из «стоп-листа» просто. Для этого необходимо зайти на сайт www.proezd03.ru в личный кабинет, погасить задолженность, и в течении 30 минут карта выйдет из стоп-листа.
- Если вы оплачивали проезд посредством виртуальной карты (мобильным устройством), то позвоните по номеру 777-000 или 8-908-597-70-00, - продолжили в МУП «Управление трамвая».
В заключении поделились интересным лайфхаком и уверили, что этот способ работает: «А ещё, есть один проверенный способ для тех, кто оплачивает мобильным телефоном. После погашения задолженности, просто удалите и заново установите карту на телефон, и тогда всё заработает. Этой информацией поделились наши друзья, попробуйте и вы».
Ничего нового
К сожалению, случаи с высаживанием детей из общественного транспорта в Улан-Удэ уже бывали не раз. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре пользователи Сети рассказали, что детей высадили из маршрутки, поскольку им отказали в оплате проезда банковским переводом, несмотря на то, что такой способ оплаты распространён в улан-удэнских маршрутках. Водитель выгнал детей со словами: «Выходите, если платить нечем!».
В октябре маршрутчик довёл до слёз юную пассажирку, которая оплатила проезд онлайн, но водитель ей не поверил.
В июле в соцсетях рассказали, что на маршруте №2 водитель намеренно не посадил ребёнка, стоящего на остановке, несмотря на его просьбы. Однако сам маршрутчик все обвинения отрицал. Он написал объяснительную в комитет по транспорту.
В июне произошёл скандал с водителем маршрутки, который специально высадил ребёнка не на той остановке. По словам мамы ребёнка, водитель высадил девочку не на остановке «Улица Николая Петрова», а на «Стрелке». Эти остановки находятся на значительном расстоянии друг от друга. Мать также приводила со слов дочери слова водителя – «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь». После этого скандала водителя вызвали в комитет по транспорту для дачи показаний, где он всё отрицал. Тем не менее, перевозчик принял решение о наложении взыскания на водителя. Обычно в таких случаях применяется увольнение.
Резонансным случаем стал инцидент с маршруткой №56. 12-летнему мальчику стало плохо в пути. Хоть он просил о помощи, водитель отказался делать остановку. В итоге ребёнка в салоне стошнило. В наказание за это водитель не высадил его на своей остановке и принудительно увёз ребёнка на конечную остановку на Стеклозавод, где заставил убираться в автобусе. После этого мальчику пришлось в мороз 1,5 часа добираться до дома.
Проверку по этому поводу проводили следователи Следственного комитета. Водитель-самоуправщик был немедленно уволен.
Отметим, весной вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из транспорта, в том числе безбилетных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что оставлять детей одних на улице или дороге опасно для их жизни и здоровья.
В Улан-Удэ девочку выгнали из трамвая в 30-градусный мороз
Происшествия, Фото:
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