В Бурятии бизнесвумен получила условный срок за контрабанду леса на 16 млн

Лес незаконно вывозили из Бурятии в Китай



В Улан-Удэ вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде древесины на сумму свыше 16 млн рублей. Перед судом предстала генеральный директор коммерческой организации. Она признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



С октября 2017 года по июнь 2018-го бизнесвумен закупала сосны, которые вырубали «чёрные» лесорубы. Пиломатериалы она продавала иностранным компаниям, с которыми у её фирмы были заключены внешнеторговые контракты.



В качестве подтверждения законности происхождения товара гендиректор фирмы вносила в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.



- Всего в Китайскую Народную Республику было вывезено свыше 1,8 тыс. куб. м. лесоматериалов на сумму свыше 16 млн рублей, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Подсудимая отделалась условным сроком. Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил ей 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.



Приговор в законную силу пока не вступил.



