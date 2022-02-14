Лес незаконно вывозили из Бурятии в Китай
В Улан-Удэ вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде древесины на сумму свыше 16 млн рублей. Перед судом предстала генеральный директор коммерческой организации. Она признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
С октября 2017 года по июнь 2018-го бизнесвумен закупала сосны, которые вырубали «чёрные» лесорубы. Пиломатериалы она продавала иностранным компаниям, с которыми у её фирмы были заключены внешнеторговые контракты.
В качестве подтверждения законности происхождения товара гендиректор фирмы вносила в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.
- Всего в Китайскую Народную Республику было вывезено свыше 1,8 тыс. куб. м. лесоматериалов на сумму свыше 16 млн рублей, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Подсудимая отделалась условным сроком. Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил ей 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии бизнесвумен получила условный срок за контрабанду леса на 16 млн
Происшествия, Фото:
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