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Житель Бурятии предстал перед судом за 12 омулей

Житель Бурятии предстал перед судом за 12 омулей
Происшествия,  Фото:из архива
Омуль мужчина ловил запрещённой сетью

В Северо-Байкальском районе Бурятии мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, ловившего запрещённый к добыче байкальский омуль. Мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса «Незаконный вылов водных биоресурсов, совершённый в местах нереста и на миграционных путях к нему», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ноябре 2021 года, во время нереста, мужчина прорубил лунку во льду реки Кичера. Он установил там рыболовную сеть (запрещённое орудие лова). Через несколько часов он изъял из сети 12 байкальских омулей.

Вскоре его задержали транспортные полицейские.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным, в содеянном раскаялся.

Суд назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства условно сроком в один год.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Северо-Байкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления к подсудимому о возмещении вреда экологии озера Байкал, обязав выплатить более 85 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.
омуль браконьерство

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