Уголовное дело направлено в суд
Двое жителей Забайкальского края в возрасте 39 и 53 лет в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
По версии следствия, в январе 2021 года в селе Троицк Заларинского района обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за произошедшего конфликта поместили своего знакомого, участвовавшего в распитии спиртного, в багажник автомобиля. Выехав в безлюдное место, в ходе выяснения отношений один из соучастников выстрелил из ружья в голову потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте, труп которого обнаружен только через 2,5 месяца.
Подозреваемых установили и задержали следователи СК и сотрудники уголовного розыска. Расследование уголовного дела осуществлялось Заларинским МСО СУ СК России по Иркутской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Заларинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Двое забайкальцев обвиняются в похищении и убийстве человека
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 14.02.2022
Специалисты призывают соблюдать требования пожарной безопасности
Происшествия, 13.02.2022
Пожар произошёл днём
Происшествия, 13.02.2022
Мальчика госпитализировали
Мужчина представлялся полицейским и похитил у своих жертв почти 300 тысяч рублей
Утечка произошла в 105 микрорайоне
С легковушки буквально сорвало переднюю часть
Преступник объявлен в розыск
Пожар произошёл ночью
Двухэтажный дом сгорел дотла
Инциденты произошли в районе Элеватора
Парень решил прихватить рабочий инвентарь после увольнения
Женщина стащила барсетку посетителя кафе
Мужчина расправлялся с родителями, когда был пьян
У мужчины не было соответствующих водительских прав
Их эвакуировали через окно по лестнице