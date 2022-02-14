Двое забайкальцев обвиняются в похищении и убийстве человека

Уголовное дело направлено в суд



Двое жителей Забайкальского края в возрасте 39 и 53 лет в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По версии следствия, в январе 2021 года в селе Троицк Заларинского района обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за произошедшего конфликта поместили своего знакомого, участвовавшего в распитии спиртного, в багажник автомобиля. Выехав в безлюдное место, в ходе выяснения отношений один из соучастников выстрелил из ружья в голову потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте, труп которого обнаружен только через 2,5 месяца.



Подозреваемых установили и задержали следователи СК и сотрудники уголовного розыска. Расследование уголовного дела осуществлялось Заларинским МСО СУ СК России по Иркутской области.



Уголовное дело направлено прокуратурой в Заларинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

