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Двое забайкальцев обвиняются в похищении и убийстве человека

Двое забайкальцев обвиняются в похищении и убийстве человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Уголовное дело направлено в суд

Двое жителей Забайкальского края в возрасте 39 и 53 лет в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, в январе 2021 года в селе Троицк Заларинского района обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за произошедшего конфликта поместили своего знакомого, участвовавшего в распитии спиртного, в багажник автомобиля. Выехав в безлюдное место, в ходе выяснения отношений один из соучастников выстрелил из ружья в голову потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте, труп которого обнаружен только через 2,5 месяца.

Подозреваемых установили и задержали следователи СК и сотрудники уголовного розыска. Расследование уголовного дела осуществлялось Заларинским МСО СУ СК России по Иркутской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Заларинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 
Забайкальский край убийство похищение человека

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