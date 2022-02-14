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С начала года Бурятии на пожарах погибли 12 человек

С начала года Бурятии на пожарах погибли 12 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Специалисты призывают соблюдать требования пожарной безопасности

С начала 2022 года в Бурятии произошёл 291 пожар, на которых погибли 12 человек, ещё 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами возникновения пожаров послужили неосторожное обращения с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Здесь призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно внимательными жителей республики просят быть в период холодов.

- Владельцам печей необходимо помнить, что непрерывная топка печи может привести к перекалу. Печь достаточно топить 2-3 раза в день не более полутора часов. Растопку печи запрещается осуществлять при помощи легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, ацетон). За три часа до отхода ко сну растопку нужно прекратить и обязательно закрыть дверцу печи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При низких температурах возрастает актуальность использования электрообогревателей. Во избежание перенапряжения электросети не допускайте длительной непрерывной работы электрообогревателя и не оставляйте его без присмотра. Регулярно проводите чистку обогревателя от пыли и грязи, которая может загореться, а также не сушите на нём сырые вещи.

Для обеспечения безопасности установите в доме автономный пожарный извещатель. Особое внимание уделите несовершеннолетним детям. Ни в коем случае не доверяйте им топку печи и не разрешайте пользоваться электрооборудованием. Расскажите ребёнку, как правильно эвакуироваться в случае пожара и куда сообщать о возгорании. 
пожар статистика

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