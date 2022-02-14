С начала года Бурятии на пожарах погибли 12 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Специалисты призывают соблюдать требования пожарной безопасности



С начала 2022 года в Бурятии произошёл 291 пожар, на которых погибли 12 человек, ещё 19 человек получили травмы различной степени тяжести.



Основными причинами возникновения пожаров послужили неосторожное обращения с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Здесь призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно внимательными жителей республики просят быть в период холодов.



- Владельцам печей необходимо помнить, что непрерывная топка печи может привести к перекалу. Печь достаточно топить 2-3 раза в день не более полутора часов. Растопку печи запрещается осуществлять при помощи легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, ацетон). За три часа до отхода ко сну растопку нужно прекратить и обязательно закрыть дверцу печи, - сообщили в пресс-службе ведомства.



При низких температурах возрастает актуальность использования электрообогревателей. Во избежание перенапряжения электросети не допускайте длительной непрерывной работы электрообогревателя и не оставляйте его без присмотра. Регулярно проводите чистку обогревателя от пыли и грязи, которая может загореться, а также не сушите на нём сырые вещи.



Для обеспечения безопасности установите в доме автономный пожарный извещатель. Особое внимание уделите несовершеннолетним детям. Ни в коем случае не доверяйте им топку печи и не разрешайте пользоваться электрооборудованием. Расскажите ребёнку, как правильно эвакуироваться в случае пожара и куда сообщать о возгорании.

