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Житель Бурятии, увидев полицейских, выбросил коноплю

Житель Бурятии, увидев полицейских, выбросил коноплю
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчину на 3,5 года отправили в колонию

Житель Селенгинского района Бурятии признан виновным по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

В июне 2021 года в поле, вблизи села мужчина собрал 172 грамма конопли. По пути домой он, увидев автомобиль сотрудников полиции, выбросил пакет с коноплёй в ограду ближайшего дома. 

После задержания подозреваемый дал признательные показания.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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