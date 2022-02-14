Житель Бурятии, увидев полицейских, выбросил коноплю





После задержания подозреваемый дал признательные показания.



Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Житель Селенгинского района Бурятии признан виновным по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».В июне 2021 года в поле, вблизи села мужчина собрал 172 грамма конопли. По пути домой он, увидев автомобиль сотрудников полиции, выбросил пакет с коноплёй в ограду ближайшего дома.