В Иркутской области осуждённый, сидя в колонии, обманул 19 человек

Мужчина представлялся полицейским и похитил у своих жертв почти 300 тысяч рублей



В Иркутске окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего осуждённого, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



- Следствием доказано, что злоумышленник, отбывая наказание в одной из исправительных колоний, совершал в отношении граждан мошеннические действия. Он звонил на различные номера телефонов и представлялся сотрудником правоохранительного ведомства. После чего убеждал собеседника в том, что он является подозреваемым по несуществующему уголовному делу. Мошенник сообщал о возможности прекращения разбирательств за денежное вознаграждение. В случае согласия потенциальной жертвы мужчина предоставлял номер счёта, куда необходимо было перевести озвученную им сумму. Используя данную схему, за год подсудимому удалось обмануть 19 человек. Общий ущерб от его противоправных действий составил почти 300 тысяч рублей. Доказательством содеянного стали изъятые у фигуранта сотовый телефон и сим-карты, - говорится в сообщении.



Материалы уголовного дела направлены в суд.

