В Иркутской области в страшном столкновении «Лады» и грузовика погиб водитель

С легковушки буквально сорвало переднюю часть
12 февраля произошло страшное смертельное ДТП в Баяндаевском районе Иркутской области. О нём сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Предварительно установлено, что около 08:35 49-летний водитель «Лады Гранта», двигаясь по автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», в районе посёлка Баяндай допустил столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем «Дэу».
Легковушку сильно смяло, она фактически осталась без передней части. Водитель «Лады Гранта» погиб на месте до приезда «скорой».
Два пассажира легковушки в возрасте 48 и 49 лет госпитализированы.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
С легковушки буквально сорвало переднюю часть
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