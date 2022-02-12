В Иркутской области в страшном столкновении «Лады» и грузовика погиб водитель







Два пассажира легковушки в возрасте 48 и 49 лет госпитализированы.



Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.







12 февраля произошло страшное смертельное ДТП в Баяндаевском районе Иркутской области. О нём сообщили в УГИБДД по Иркутской области.Предварительно установлено, что около 08:35 49-летний водитель «Лады Гранта», двигаясь по автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», в районе посёлка Баяндай допустил столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем «Дэу».Легковушку сильно смяло, она фактически осталась без передней части. Водитель «Лады Гранта» погиб на месте до приезда «скорой».