Преступник объявлен в розыск
Полицейские Иркутска разыскивают подозреваемого в нападении на павильон. Момент преступления сняла камера наблюдения, видео распространило ГУ МВД по Иркутской области.
3 февраля неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, похитил выручку. После скрылся.
Приметы: рост 180 см., среднего телосложения.
Был одет: куртка чёрная кожаная с капюшоном, штаны чёрные, кепка.
Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит обращаться по телефонам 8 (3952)21-68-05 или 02 (112 с мобильного).
В Иркутске неизвестный с ножом ограбил павильон
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