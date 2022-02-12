В Иркутске неизвестный с ножом ограбил павильон

Преступник объявлен в розыск



Полицейские Иркутска разыскивают подозреваемого в нападении на павильон. Момент преступления сняла камера наблюдения, видео распространило ГУ МВД по Иркутской области.



3 февраля неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, похитил выручку. После скрылся.



Приметы: рост 180 см., среднего телосложения.



Был одет: куртка чёрная кожаная с капюшоном, штаны чёрные, кепка.



Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит обращаться по телефонам 8 (3952)21-68-05 или 02 (112 с мобильного).





