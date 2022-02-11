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Забайкальца обокрала уборщица

Забайкальца обокрала уборщица
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина стащила барсетку посетителя кафе

Житель Забайкальского края оставил свою барсетку в придорожном кафе в Чернышевском районе. Вернувшись за забытым имуществом, он её не обнаружил. Тогда он обратился в полицию. В сумке находились документы и 19 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили, что кражу совершила 38-летняя уборщица кафе. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она во всём призналась.

Выяснилось, что убираясь в кафе она обнаружила барсетку. Убедившись, что за ней не наблюдают, женщина украла чужое имущество. Осмотрев её содержимое, она забрала все деньги, а сумку, паспорт и банковскую карту выбросила в окно.

- В ходе осмотра прилегающей территории сотрудники следственно-оперативной группы похищенное обнаружили и изъяли. Денежные средства подозреваемая потратить не успела. Они также изъяты и возвращены потерпевшему. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража

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