Забайкальца обокрала уборщица

Женщина стащила барсетку посетителя кафе



Житель Забайкальского края оставил свою барсетку в придорожном кафе в Чернышевском районе. Вернувшись за забытым имуществом, он её не обнаружил. Тогда он обратился в полицию. В сумке находились документы и 19 тысяч рублей.



Полицейские оперативно установили, что кражу совершила 38-летняя уборщица кафе. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она во всём призналась.



Выяснилось, что убираясь в кафе она обнаружила барсетку. Убедившись, что за ней не наблюдают, женщина украла чужое имущество. Осмотрев её содержимое, она забрала все деньги, а сумку, паспорт и банковскую карту выбросила в окно.



- В ходе осмотра прилегающей территории сотрудники следственно-оперативной группы похищенное обнаружили и изъяли. Денежные средства подозреваемая потратить не успела. Они также изъяты и возвращены потерпевшему. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



