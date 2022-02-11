В Иркутской области будут судить водителя погрузчика, задавившего рабочего

У мужчины не было соответствующих водительских прав



В Чунском районе Иркутской области перед судом предстанет 37-летний мужчин, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.



По версии следствия, вечером 9 ноября 2021 года на территории лесоперерабатывающего предприятия в посёлке Октябрьский мужчина, управляя погрузчиком, не включая свет фар, допустил наезд на рабочего. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался в больнице.



Водитель погрузчика не имел водительских прав на управление транспортными и самоходными машинами.



В настоящее время уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



