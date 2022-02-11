В Чите пожарные спасли младенца и троих взрослых

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Их эвакуировали через окно по лестнице



Пожарные в Чите спасли четырёх человек, среди которых был шестимесячный ребёнок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Сообщение о задымлении в жилом доме по улице Советская в Чите поступило на пульт пожарной охраны в 12:18. На место вызова были направлены 11 человек и две единицы техники. На момент их прибытия на первом этаже горел электросчетчик.



Пожарные вывели из здания десять жильцов и выяснили, что в квартире на втором этаже находятся ещё три взрослых и ребёнок. Они не могли покинуть здание самостоятельно из-за сильного задымления.



Пожарные эвакуировали их через окно по лестнице. Прибывшие на место медики доставили шестимесячного малыша в больницу, его здоровью уже ничто не угрожает.



Дальнейшее распространение огня – возгорание электросчетчика было ликвидировано на площади два квадратных метра.



Причину пожара, виновное лицо и ущерб устанавливают надзорные органы.

