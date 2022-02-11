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Начальник УМВД Читы рассказал о ситуации с наркотиками

Начальник УМВД Читы рассказал о ситуации с наркотиками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Закладками занимается молодёжь

Начальник УМВД России по городу Чита подполковник полиции Алексей Голатенко представил депутатам отчёт о работе полиции за 2021 год, сообщается на официальном сайте Читинской думы.

Так, полицейским удалось закрыть два магазина в столице края, которые торговали запрещёнными веществами. Всего в прошлом году полиция изъяла 32 кг наркотиков. Часть из них изготавливалась в ликвидированных правоохранителями нарколабораториях и распространялась «закладчиками».

- Стараемся максимально очистить город от наркотиков. К сожалению, есть молодёжь, которая вовлечена в наркосферу - за 50, 100 тысяч рублей занимается раскладками наркотиков по Чите. При этом сами они наркотики не употребляют, - рассказал Голатенко.

По его словам, существуют наркоточки, которые торгуют удалённо из других регионов РФ и зарубежья, в частности, из Украины. У забайкальских полицейских возникают сложности в проведении оперативно-розыскных мероприятий за пределами страны, особенно с Украиной.

В январе 2022 года сотрудники УМВД возбудили 30 уголовных дел по линии наркотиков. Они выявили четыре организованные преступные группы, 436 фактов сбыта, что в два раза больше, чем в 2021 году. В управлении создано отдельное подразделение из 19 сотрудников, которые занимаются конкретно этим направлением работы.
наркотики

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