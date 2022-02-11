Нетрезвая улан-удэнка села за руль из-за пьяного в хлам мужа







Женщина рассказала автоинспектором, что за руль села, чтобы довезти домой пьяного мужа. Сам он уже идти не мог.



- Результат освидетельствования водителя показал 1.20 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении улан-удэнки составлен административный протокол, автомобиль перемещен на специализированную штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Госавтоинспекция Бурятии поблагодарила очевидца, который сообщил об этом случае в дежурную часть.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 30 января в Улан-Удэ



23 января в Улан-Удэ пьяный водитель



Женщина рассказала автоинспектором, что за руль села, чтобы довезти домой пьяного мужа. Сам он уже идти не мог.- Результат освидетельствования водителя показал 1.20 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении улан-удэнки составлен административный протокол, автомобиль перемещен на специализированную штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Госавтоинспекция Бурятии поблагодарила очевидца, который сообщил об этом случае в дежурную часть.Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 30 января в Улан-Удэ пьяный лихач устроил гонку с полицией . Пытаясь скрыться от автоинспекторов, он попал в ДТП.23 января в Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине автоинспекторов, надеясь потом обвинить их в побоях . Молодой человек не знал, что его действия снимает камера в салоне служебной машины.

10 февраля около 17 часов в дежурную часть полиции в Улан-Удэ позвонил очевидец. Он сообщил, что на улице Клары Цеткин движется автомобиль «Тойота Опа» под управлением женщины с признаками опьянения.На место был направлен экипаж ДПС. Автоинспекторы нашли и остановили этот автомобиль. За рулём находилась 42-летняя горожанка, в салоне был её супруг. Оба были пьяны.