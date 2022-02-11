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Нетрезвая улан-удэнка села за руль из-за пьяного в хлам мужа

Нетрезвая улан-удэнка села за руль из-за пьяного в хлам мужа
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пьяную парочку удалось поймать благодаря очевидцам

10 февраля около 17 часов в дежурную часть полиции в Улан-Удэ позвонил очевидец. Он сообщил, что на улице Клары Цеткин движется автомобиль «Тойота Опа» под управлением женщины с признаками опьянения.

На место был направлен экипаж ДПС. Автоинспекторы нашли и остановили этот автомобиль. За рулём находилась 42-летняя горожанка, в салоне был её супруг. Оба были пьяны.

 
Женщина рассказала автоинспектором, что за руль села, чтобы довезти домой пьяного мужа. Сам он уже идти не мог.

- Результат освидетельствования водителя показал 1.20 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении улан-удэнки составлен административный протокол, автомобиль перемещен на специализированную штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Госавтоинспекция Бурятии поблагодарила очевидца, который сообщил об этом случае в дежурную часть.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 30 января в Улан-Удэ пьяный лихач устроил гонку с полицией. Пытаясь скрыться от автоинспекторов, он попал в ДТП.

23 января в Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине автоинспекторов, надеясь потом обвинить их в побоях. Молодой человек не знал, что его действия снимает камера в салоне служебной машины.

водители алкогольное опьянение

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