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В Иркутской области у нервного пассажира нашли наркотики

В Иркутской области у нервного пассажира нашли наркотики
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
При проверке документов пассажир «Жигулей» начал нервничать

На днях в нескольких километрах от посёлка Ук в Нижнеудинском районе Иркутской области инспекторы ДПС остановили машину марки «ВАЗ». Во время проверки документов пассажир «Жигулей» начал нервничать, чем и вызвал подозрение инспекторов.

- При досмотре транспорта сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с измельчённым растением, имеющим характерный запах. Эксперты подтвердили, что в пакете лежала марихуана, массой более 70 грамм. 31-летний мужчина сообщил полицейским, что приобрёл запрещённые вещества для личного пользования, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотиков в значительном размере». По этой статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

наркотики

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