В Улан-Удэ поймали обнимающегося карманника







Полицейские задержали вора. Телефоны девушек, которыми он планировал пользоваться сам, у него изъяли.



Ранее молодой человек уже был судим за кражи. При этом он трудоустроен.



На парня возбуждены новые уголовные дела.



В Улан-Удэ полицейские задержали карманника, который совершал кражи во время объятий.За одну ночь 23-летний горожанин украл телефоны у двух отдыхавших в баре девушек, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сперва молодой человек подсел к посетительнице бара. Вместе они распивали спиртное. Затем украл телефон, приобняв девушку. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.Вторая кража была совершена спустя три часа рядом с баром.- Молодой человек с объятиями подошёл к стоявшей на улице клиентке заведения. Нетрезвая девушка, заподозрив неладное, решила проверить карманы верхней одежды и, не найдя своего телефона, обвинила незнакомца в краже. Поскольку она находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, то и не помнила, что отдала дорогой мобильник подруге. Уже в присутствии двух приятельниц девушка потребовала, чтобы незнакомый парень вывернул свои карманы. Молодой человек исполнил просьбу и убедил оппонентку в своей невиновности, а уходя, незаметно похитил из кармана куртки её подруги телефон. Тот самый телефон, который нетрезвая девушка, одеваясь в баре, вручила ей, - рассказали в МВД по Бурятии.Украденный телефон стоит более 70 тысяч рублей.