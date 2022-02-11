Мошенники пять месяцев уверяли её вкладывать в «инвестиции»
56-летняя жительница Читы сообщила в полицию о хищении более трёх миллионов рублей. Женщина искала в интернете площадки для заработка денег и увидела рекламное объявление об инвестициях в энергетическую компанию.
Женщина заинтересовалась условиями заработка и указала свои персональные данные. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился консультантом и помог оформить личный кабинет. Там она начала «осуществлять финансовые операции». Он вложила имеющиеся у нее 60 тысяч рублей, затем взяла кредит.
Консультант убеждал её в том, что чем больше она вложит, тем больше будет для неё процентная ставка. Через личный кабинет женщина отслеживала прибыль, однако, чтобы получать выплаты, ей необходимо было уплатить якобы страховые взносы и налоги. Для этого женщина взяла ещё кредит и внесла деньги на указанные злоумышленником счета.
На протяжении пяти месяцев потерпевшая перевела 3 200 000 рублей. Деньги обналичить она так и не смогла, а консультант настойчиво предлагал внести еще. Только тогда она поняла, что это мошенники.
Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению подозреваемых, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка отдала мошенникам более трёх миллионов рублей
Происшествия, Фото:
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