В Забайкалье будут судить мужчину, с особой жестокостью расправившегося с братом

Убийство произошло на глазах двух детей



Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя села Богдановка Краснокаменского района Забайкальского края. Он обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



- По версии следствия, в ночь с 1 на 2 марта 2021 года по месту своего жительства мужчина после совместного употребления спиртного и возникшей из-за ссоры драки решил убить своего 28-летнего брата. Действуя с особой жестокостью, на глазах у матери и двоих малолетних племянников, он нанёс ножом по телу младшего брата не менее 14 ударов, - говорится в сообщении.



От полученных повреждений и обильной кровопотери потерпевший скончался в больнице в тот же день.



Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый заключен под стражу.

