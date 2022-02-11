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В Забайкалье будут судить мужчину, с особой жестокостью расправившегося с братом

В Забайкалье будут судить мужчину, с особой жестокостью расправившегося с братом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло на глазах двух детей

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя села Богдановка Краснокаменского района Забайкальского края. Он обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

- По версии следствия, в ночь с 1 на 2 марта 2021 года по месту своего жительства мужчина после совместного употребления спиртного и возникшей из-за ссоры драки решил убить своего 28-летнего брата. Действуя с особой жестокостью, на глазах у матери и двоих малолетних племянников, он нанёс ножом по телу младшего брата не менее 14 ударов, - говорится в сообщении.

От полученных повреждений и обильной кровопотери потерпевший скончался в больнице в тот же день.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый заключен под стражу.
убийство с особой жестокостью

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