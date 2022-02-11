Сейсмособытия случились с разницей в несколько часов
Накануне вечером, 10 февраля в Муйском районе Бурятии произошло два землетрясения.
Первое из них произошло в 18:52. Магнитуда 3,9, энергетический класс 11,0. Эпицентр находился в 38 км северо-восточнее населённого пункта. Толчки не ощущались.
Позже вечером с сейсмической станции Байкальского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в МЧС поступила информация о втором землетрясении. Оно произошло в 21:34 также на территории Муйского района. Магнитуда 4,0, энергетический класс 11,2. Эпицентр находился в 31,1 км юго-западнее Северомуйска.
В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Информация уточняется.
В Муйском районе Бурятии за вечер произошло два землетрясения
Происшествия, Фото:
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