Иркутянина осудили за убийство двух мужчин из ревности

Адвокат пытался убедить присяжных в невиновности своего подзащитного



В Иркутске суд вынес приговор 28-летнему мужчине за двойное убийство.



- Установлено, что в ноябре 2020 года в ночное время на улице Щорса Иркутска молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности к жене нанес множественные удары ножом двум ранее ему неизвестным мужчинам. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области



По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим за преступления против личности.



Суд проходил с участием присяжных заседателей. Сторона защиты пыталась убедить присяжных, что молодой человек никого не убивал.



Однако доказательства вины подсудимого были неоспоримы, и коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении преступления.



10 февраля суд приговорил молодого человека к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

