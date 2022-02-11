 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

Иркутянина осудили за убийство двух мужчин из ревности

Иркутянина осудили за убийство двух мужчин из ревности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Адвокат пытался убедить присяжных в невиновности своего подзащитного

В Иркутске суд вынес приговор 28-летнему мужчине за двойное убийство.

- Установлено, что в ноябре 2020 года в ночное время на улице Щорса Иркутска молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности к жене нанес множественные удары ножом двум ранее ему неизвестным мужчинам. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим за преступления против личности.

Суд проходил с участием присяжных заседателей. Сторона защиты пыталась убедить присяжных, что молодой человек никого не убивал.

Однако доказательства вины подсудимого были неоспоримы, и коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении преступления.

10 февраля суд приговорил молодого человека к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
убийство убийство двух и более лиц

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проводят проверку после гибели машиниста в депо
В Бурятии проводят проверку после гибели машиниста в депо
Происшествия, 10.02.2022
Следователи проверяют версию о том, что машинист умер от физического перенапряжения
В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
Происшествия, 10.02.2022
Мужчина задушил сожительницу и выдал убийство за изнасилование
В Бурятии дети чаще всего попадают в ДТП по дороге из школы
В Бурятии дети чаще всего попадают в ДТП по дороге из школы
Происшествия, 10.02.2022
За год произошло 145 автоаварий с участием детей
Жителя Бурятии обокрал нанятый им работник
Жителя Бурятии обокрал нанятый им работник
Происшествия, 10.02.2022
Вор хотел забрать ещё машину с запчастями, но не смог завести
Улан-удэнец обчищал презентабельные дома
Улан-удэнец обчищал презентабельные дома
Происшествия, 10.02.2022
Домушника не пугали ни охранная сигнализация, ни собаки во дворах
В Бурятии пожарные дважды выезжали тушить подъезд
В Бурятии пожарные дважды выезжали тушить подъезд
Происшествия, 10.02.2022
Причиной одного из возгораний явно был поджог
Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя
Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя
Происшествия, 10.02.2022
Незаконный оборот составил более 13,4 млн рублей
Улан-удэнца осудили за кражу спиннинга
Улан-удэнца осудили за кражу спиннинга
Происшествия, 10.02.2022
Мужчина украл удочку и уснул на стройке
У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии
У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии
Происшествия, 10.02.2022
Мужчина восстанавливал документ, не подозревая о фальшивке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^