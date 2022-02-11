Адвокат пытался убедить присяжных в невиновности своего подзащитного
В Иркутске суд вынес приговор 28-летнему мужчине за двойное убийство.
- Установлено, что в ноябре 2020 года в ночное время на улице Щорса Иркутска молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности к жене нанес множественные удары ножом двум ранее ему неизвестным мужчинам. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области
По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим за преступления против личности.
Суд проходил с участием присяжных заседателей. Сторона защиты пыталась убедить присяжных, что молодой человек никого не убивал.
Однако доказательства вины подсудимого были неоспоримы, и коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении преступления.
10 февраля суд приговорил молодого человека к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Иркутянина осудили за убийство двух мужчин из ревности
Происшествия, Фото:
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