В Иркутской области двое контрабандистов леса причинили ущерб в 955 млн

Перед судом предстанут двое жителей Тулуна



Восточно-Сибирский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух контрабандистов леса из Иркутской области. Их обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов, приобретении и переработке незаконно заготовленной древесины, легализации денежных средств, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



По версии следствия, в 2014-2016 гг. двое жителей Тулуна и неустановленные лица, являясь участниками организованной преступной группы, приобрели, хранили и переработали в целях сбыта незаконно вырубленные хвойные и лиственные деревья. Всего они получили более 212 тысяч кубометров леса на сумму свыше 955 млн рублей.



Незаконно заготовленную древесину в рамках заключенных международных контрактов мужчины экспортировали в иностранные государства.



Кроме того, участники преступной группы в 2015-2017 гг. легализовали полученные от иностранного партнера при совершении контрабанды более 26 млн рублей, зачислив указанную сумму на расчётные счета фирм-однодневок.



Всего обвиняемые совершили 16 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов.



В настоящее время уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.



