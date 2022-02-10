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Житель Бурятии пырнул ножом оппонента и гонялся за ним по квартире

Житель Бурятии пырнул ножом оппонента и гонялся за ним по квартире
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Раненый закрывался руками и табуретом

В Закаменском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство малознакомого мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый живёт в городе Закаменске. Днём 17 сентября 2021 года он гостил у знакомой местной жительницы. Через некоторое время в квартиру к женщине зашёл её приятель, который стал агрессивно вести себя по отношению к малознакомому гостю. Но затем мужчины решили примириться, купили и стали употреблять спиртные напитки.

Однако позже на фоне алкогольного опьянения между ними вновь вспыхнула ссора. Тогда мужчина схватил нож и нанёс им удар в живот противнику. После стал преследовать его по квартире и пытался нанести ещё удары. Раненый закрывался руками и табуретом.

Спустя некоторое время нападавшего обезоружил очевидец. После этого раненого мужчину госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

покушение на убийство

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