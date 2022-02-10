В Бурятии проводят проверку после гибели машиниста в депо

Следователи проверяют версию о том, что машинист умер от физического перенапряжения
Следственное управление СК на транспорте организовало проверку по факту гибели машиниста электровоза в локомотивном депо Улан-Удэ.
- Проводится процессуальная проверка по распространенному в средствах массовой информации сообщению о том, что 9 февраля в служебном помещении эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги скончался машинист электровоза. Как указано в сообщении, работники предприятия предполагают, что машинист умер от физического перенапряжения из-за того, что работодатели не предоставляли ему выходные дни, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Следователи изучают обстоятельства трагедии на предмет нарушений требований охраны труда в эксплуатационном локомотивном депо (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
В ходе доследственой проверки правовая оценка будет дана не только действиям умершего работника, но и действиям должностных лиц, ответственных за охрану труда. Также проверят медицинский персонал, который проводит предрейсовый осмотр машинистов.
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Происшествия, Фото:
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