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В Бурятии проводят проверку после гибели машиниста в депо

В Бурятии проводят проверку после гибели машиниста в депо
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи проверяют версию о том, что машинист умер от физического перенапряжения

Следственное управление СК на транспорте организовало проверку по факту гибели машиниста электровоза в локомотивном депо Улан-Удэ.

- Проводится процессуальная проверка по распространенному в средствах массовой информации сообщению о том, что 9 февраля в служебном помещении эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги скончался машинист электровоза. Как указано в сообщении, работники предприятия предполагают, что машинист умер от физического перенапряжения из-за того, что работодатели не предоставляли ему выходные дни, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи изучают обстоятельства трагедии на предмет нарушений требований охраны труда в эксплуатационном локомотивном депо (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

В ходе доследственой проверки правовая оценка будет дана не только действиям умершего работника, но и действиям должностных лиц, ответственных за охрану труда. Также проверят медицинский персонал, который проводит предрейсовый осмотр машинистов. 
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