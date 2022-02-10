В пригороде Улан-Удэ горел частный дом

Сгорела крыша



Вчера вечером, 9 февраля, пожарным поступило телефонное сообщение о том, что в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии горит частный дом.



На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома.



- Огнём повреждена кровля на площади 30 кв.м. Пострадавших нет. Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



