В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности

Мужчина задушил сожительницу и выдал убийство за изнасилование



В Иркутской области раскрыто убийство женщины, совершённое почти 12 лет назад. Задержан 37-летний житель города Черемхово. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в июне 2010 года мужчина из ревности задушил свою 33-летнюю сожительницу. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что мужчина управился с женщиной поясом от домашнего халата.



Через несколько дней, заметая следы преступления, он вынес тело из квартиры. Более километра он нёс труп на руках.



Затем он снял одежду с убитой и спрятал под кустами в парковой зоне вблизи городской больницы, сымитировав изнасилование.



На следующий день мужчина заявил об исчезновении женщины.



Тогда не удалось раскрыть преступление. Подозреваемый сразу уехал из города, долгое время жил в тайге, а затем обустроился в другом районе. Всё это время в поле зрения правоохранительных органов он не попадал вплоть до сентября 2021 года.



- Следователи при взаимодействии с криминалистами следственного управления провели значительный объем следственных действий, которые позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению убийства. Накануне он был задержан следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска и СОБР Росгвардии по месту проживания в посёлке Бирюсинск Тайшетского района. На допросе он дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

