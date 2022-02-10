В Бурятии дети чаще всего попадают в ДТП по дороге из школы

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

За год произошло 145 автоаварий с участием детей



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина решила обратить внимание взрослых на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Для этого она опубликовала статистические данные ДТП с участием детей.



По данным Госавтоинспекции, по итогам 2021 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет; в 2020 году их было 150.



За прошлый год погибли пять детей, в 2020 году – семь. Травмы получили 166 несовершеннолетних, в 2020 -165.



Основным видом ДТП являются происшествия, в которых пострадали дети-пассажиры. Зарегистрировано 74 таких ДТП, в результате которых трое детей погибли и 92 получили травмы различной степени тяжести. При этом в 11 случаях были нарушены правила перевозки ребёнка-пассажира в возрасте до 12 лет.



Максимум ДТП с детьми-пассажирами происходит в пятницу и субботу - по 14 ДТП, а минимум приходится на четверг - семь ДТП. Чаще всего аварии фиксируются в период времени с 17 до 18 часов - восемь ДТП.



Вторую по значимости группу ДТП с участием детей составили аварии, связанные с наездами на детей. Зарегистрировано 50 наездов на детей, в которых ранены 49 несовершеннолетних, один ребёнок погиб.



21 наезд на детей зафиксированы на пешеходных переходах.



В 2021 году зарегистрирован рост числа ДТП, произошедших по собственной неосторожности детей.



В 25 таких происшествиях один юный пешеход погиб и 24 травмированы.



Наиболее аварийно-опасным днём для юных пешеходов в прошлом году стала среда - зафиксировано 12 ДТП.



Чаще всего дети попадают в ДТП с 13 до 14 часов (шесть ДТП), то есть время возвращения детей из школы.

