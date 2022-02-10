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Жителя Бурятии обокрал нанятый им работник

Жителя Бурятии обокрал нанятый им работник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор хотел забрать ещё машину с запчастями, но не смог завести

30 января в полицию Заиграевского района Бурятии обратился 58-летний местный житель с заявлением о квартирной краже. В отсутствии мужчины из его дома вынесли ноутбук, две рации с зарядками, охотничий нож и другие личные вещи. Общая сумма ущерба составила 128 тысяч рублей.

Хозяин квартиры предположил, что ворами могли быть нанятые им для помощи по хозяйству работники. Версия мужчины подтвердилась. Полицейские установили причастность к хищению 26-летнего молодого человека, проживавшего в комнате в этом же доме.

В конце декабря прошлого года молодой человек приехал в Бурятию из другого региона, чтобы найти родственников. Живя в социальных центрах, он увидел объявление в интернете о поиске помощника по хозяйству с предложением проживания в доме автора и откликнулся на него.

Спустя пару недель подработки парень, распив с другим рабочим спиртное, решился на кражу.

Взломав дверь спальни хозяина квартиры, он украл технику, охотничью атрибутику. Надел на себя дорогие сапоги и куртку. После, повредив дверь, ведущую в гараж, приготовил для кражи три двигателя от моторных лодок, бензогенератор и точильный станок.

Часть имущества сдал в скупку, приметив её ещё по приезду в посёлок. Вырученные деньги он пропил. Затем на машине хозяина с оставленными ключами в замке зажигания хотел вывезти ранее приготовленные электроинструменты. Однако машина заглохла, а завести её вор не смог.

- В результате проделанной полицейскими работы преступник задержан. Отметим, ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе, квартирные кражи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Угон транспортного средства без цели хищения». Молодого человека планируется взять под стражу.

кража

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