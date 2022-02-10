Улан-удэнец обчищал презентабельные дома











На допросе подозреваемый признался, что днём приезжал и присматривал дома, хозяева которых, по его мнению, жили обеспеченно. Он обращал внимание на отсутствие камер видеонаблюдения на фасадах домов, следы на снегу возле ограды дома. Примечательно, что установленная в некоторых домах охранная сигнализация и присутствие крупных собак во дворе его не пугали.



Забирал вор лишь украшения, деньги и малогабаритную цифровую технику, поскольку домой добирался на попутных машинах и не хотел привлекать к себе внимание.



По месту жительства задержанного полицейские изъяли часть украденного. Некоторые ювелирные изделия он сбывал в ломбард спустя несколько дней после краж. Ноутбуком мужчина пользовался сам – играл в компьютерные игры. Часть гаджетов (сотовые телефоны, планшет) мужчина спрятал в лесу по пути домой, планируя позже вернуться за ними.



Общий ущерб от действий домушника составил предварительно, около полумиллиона рублей.













Задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В 2020 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию квартирных краж.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.



Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В 2020 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию квартирных краж.По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.





Оперативники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали серийного домушника, им оказался 32-летний житель посёлка Забайкальский.Доказана его причастность к пяти квартирным кражам и одной попытке кражи, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Так, ночью 3 января мужчина через окно проник в частный дом в посёлке Радужный. Хозяева в это время отсутствовали. Он украл золотые и серебряные изделия, банковскую карту, несколько статуэток и деньги. Ущерб превысил 220 тысяч рублей.Спустя пять дней мужчина проник в дом в ДНТ «Перспектива», откуда также украл ювелирные изделия на сумму около 70 тысяч рублей. На следующую ночь он снова вернулся в дачное товарищество и залез в заранее присмотренный дом. Оттуда стащил два сотовых телефона и наличные. Аналогичным способом мужчина совершил ещё две кражи.Раскрыть преступления помогла видеокамера на фасаде дома соседей одного из потерпевших.- По изъятой видеозаписи сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан, - сообщили в полиции.