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Улан-удэнец обчищал презентабельные дома

Улан-удэнец обчищал презентабельные дома
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Домушника не пугали ни охранная сигнализация, ни собаки во дворах

Оперативники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали серийного домушника, им оказался 32-летний житель посёлка Забайкальский.

Доказана его причастность к пяти квартирным кражам и одной попытке кражи, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, ночью 3 января мужчина через окно проник в частный дом в посёлке Радужный. Хозяева в это время отсутствовали. Он украл золотые и серебряные изделия, банковскую карту, несколько статуэток и деньги. Ущерб превысил 220 тысяч рублей.

Спустя пять дней мужчина проник в дом в ДНТ «Перспектива», откуда также украл ювелирные изделия на сумму около 70 тысяч рублей. На следующую ночь он снова вернулся в дачное товарищество и залез в заранее присмотренный дом. Оттуда стащил два сотовых телефона и наличные. Аналогичным способом мужчина совершил ещё две кражи.


Раскрыть преступления помогла видеокамера на фасаде дома соседей одного из потерпевших.

- По изъятой видеозаписи сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан, - сообщили в полиции.

 
На допросе подозреваемый признался, что днём приезжал и присматривал дома, хозяева которых, по его мнению, жили обеспеченно. Он обращал внимание на отсутствие камер видеонаблюдения на фасадах домов, следы на снегу возле ограды дома. Примечательно, что установленная в некоторых домах охранная сигнализация и присутствие крупных собак во дворе его не пугали.

Забирал вор лишь украшения, деньги и малогабаритную цифровую технику, поскольку домой добирался на попутных машинах и не хотел привлекать к себе внимание.

По месту жительства задержанного полицейские изъяли часть украденного. Некоторые ювелирные изделия он сбывал в ломбард спустя несколько дней после краж. Ноутбуком мужчина пользовался сам – играл в компьютерные игры. Часть гаджетов (сотовые телефоны, планшет) мужчина спрятал в лесу по пути домой, планируя позже вернуться за ними.

Общий ущерб от действий домушника составил предварительно, около полумиллиона рублей.




Задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В 2020 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию квартирных краж.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.



кража

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