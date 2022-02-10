В Бурятии пожарные дважды выезжали тушить подъезд













Сегодня ночью в Северобайкальске пожарным пришлось дважды за короткое время приезжать в пятиэтажный дом на проспекте 60 лет СССР. Об этих пожарах рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Когда пожарные прибыли в первый раз, наблюдалось сильное задымление в четвёртом подъезде.Пожарные организовали проверку помещений и поиск людей, которым требуется помощь. Были спасены шесть человек – на них надели специальные спасательные устройства, чтобы пройти сквозь дым. Ещё восемь жильцов вышли чуть ранее самостоятельно.На ликвидацию открытого горения пожарному караулу потребовалось восемь минут. На втором этаже выгорела электрощитовая и ящики для хозяйственных нужд. Причина этого пожара уточняется.Вскоре пришёл сигнал о пожаре по тому же адресу. На этот раз задымление в подъезде было слабее.Вновь горели ящики для хозяйственных нужд, но на этот раз на третьем и пятом этажах.По предварительным данным, причина возгорания – поджог.