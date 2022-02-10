В Бурятии в лобовом столкновении автомобилей пострадала женщина





Накануне, 9 февраля, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала женщина.Всё произошло около шести часов вечера в 10 километрах от села Большая Речка.- 36-летняя водитель автомобиля Hyundai Creta, следуя со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с гибридным автомобилем Toyota Sai под управлением 22-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате аварии 36-летняя пассажирка Hyundai с травмами была госпитализирована в больницу.Водитель Hyundai и два пассажира Toyota после осмотра были отпущены домой.