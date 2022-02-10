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В Бурятии в лобовом столкновении автомобилей пострадала женщина

В Бурятии в лобовом столкновении автомобилей пострадала женщина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Всего медики осмотрели четырёх человек

Накануне, 9 февраля, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Всё произошло около шести часов вечера в 10 километрах от села Большая Речка.

- 36-летняя водитель автомобиля Hyundai Creta, следуя со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с гибридным автомобилем Toyota Sai под управлением 22-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


В результате аварии 36-летняя пассажирка Hyundai с травмами была госпитализирована в больницу.

Водитель Hyundai и два пассажира Toyota после осмотра были отпущены домой.


ДТП

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