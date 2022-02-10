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Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя

Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя
Происшествия,  Фото:pexels.com
Незаконный оборот составил более 13,4 млн рублей

Двое улан-удэнцев признаны виновными в продаже поддельной алкогольной продукции. 

Мужчины с июня 2018 года по апрель 2019 года незаконно приобрели сырьё, из которого изготовили различного вида алкогольную продукцию. На произведённую продукцию они наклеили поддельные акцизные марки, а затем продавали как гражданам, так и индивидуальным предпринимателям.

За время работы нелегального бизнеса оборот алкогольной продукции превысил 13,4 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде 5 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура алкоголь

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