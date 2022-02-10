Улан-удэнца осудили за кражу спиннинга

Мужчина украл удочку и уснул на стройке



Решением Баунтовского районного суда Бурятии 40-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже спиннинга.



В августе 2021 года мужчина, работавший на стройке в одном из сёл Баунтовского района, после работы решил отдохнуть на реке Витим. Прикупив пива, он устроился на берегу. Вскоре компанию ему составил местный житель, который пришёл порыбачить. Мужчины познакомились и стали выпивать вместе, периодически закидывая удочку. Впрочем, удочка была не простая, а спиннинг марки Crocodile, стоимостью 5500 рублей.



Когда через некоторое время спиртное закончилось, и рыбакам стало скучно, владелец спиннинга решил угостить нового приятеля и купить ещё пива и сигарет.



Возле магазина сельчанин передал спиннинг улан-удэнцу, и велел ждать его на улице, пока он покупает. Однако новый знакомый не послушался его.



Мужчина, рассматривая спиннинг, решил, что вещь ему может пригодиться. Недолго думая, он быстро перешёл дорогу, и спрятал спиннинг на территории строящегося дома культуры, сам же уснул за зданием.



Когда сельчанин вышел из магазина, он не обнаружил собутыльника и свой спиннинг. Он тут же бросился на поиски любимой удочки. Нового знакомого он нашёл спящим на стройке и начал требовать вернуть спиннинг. Последний сделал непонимающий вид.



Атмосфера накалялась, тогда горожанин понял, что придётся вернуть чужое имущество, и нехотя отдал удочку хозяину.



Следствие квалифицировало его действия по ч. 2 ст. 160 «Присвоение чужого имущества». Однако суд не согласился с квалификацией, указав, что каких-либо полномочий по пользованию, хранению своего имущества потерпевший подсудимому не передавал. Действия улан-удэнца суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, как кражу.



Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также активно способствовал расследованию преступления. Эти обстоятельства суд счёл смягчающими. Также при назначении наказания суд наличие малолетнего ребёнка, болезненное состояние здоровья.



Отягчающих обстоятельств не установлено.



Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

