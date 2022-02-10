Мужчина восстанавливал документ, не подозревая о фальшивке
51-летний житель Хабаровска обвиняется в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.
В сентябре 2021 года на 1076 км автодороги «Амур» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Renault Duster, водитель которого превысил скорость. При проверке документов выяснилось, что бланк водительского удостоверения, выдан не ему, а жительнице Бурятии.
Водительское удостоверение у хабаровчанина было изъято и направлено на экспертизу.
В ходе расследования мужчина пояснил, что в июне 2021 года восстановил водительское удостоверение с помощью автошколы, контакты которой раздобыл в интернете. За услугу он заплатил 42 тысячи рублей. При этом, был абсолютно уверен в легитимности процесса оформления, так как направлял представителю организации копии медицинской справки, паспорта и свою фотографию.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Подделка документов ему грозит до одного года лишения свободы.
У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии
Происшествия, Фото:
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