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У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии

У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина восстанавливал документ, не подозревая о фальшивке

51-летний житель Хабаровска обвиняется в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

В сентябре 2021 года на 1076 км автодороги «Амур» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Renault Duster, водитель которого превысил скорость. При проверке документов выяснилось, что бланк водительского удостоверения, выдан не ему, а жительнице Бурятии.

Водительское удостоверение у хабаровчанина было изъято и направлено на экспертизу.

В ходе расследования мужчина пояснил, что в июне 2021 года восстановил водительское удостоверение с помощью автошколы, контакты которой раздобыл в интернете. За услугу он заплатил 42 тысячи рублей. При этом, был абсолютно уверен в легитимности процесса оформления, так как направлял представителю организации копии медицинской справки, паспорта и свою фотографию.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Подделка документов ему грозит до одного года лишения свободы. 
водительские удостоверения

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