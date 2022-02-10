У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии

Мужчина восстанавливал документ, не подозревая о фальшивке



51-летний житель Хабаровска обвиняется в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.



В сентябре 2021 года на 1076 км автодороги «Амур» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Renault Duster, водитель которого превысил скорость. При проверке документов выяснилось, что бланк водительского удостоверения, выдан не ему, а жительнице Бурятии.



Водительское удостоверение у хабаровчанина было изъято и направлено на экспертизу.



В ходе расследования мужчина пояснил, что в июне 2021 года восстановил водительское удостоверение с помощью автошколы, контакты которой раздобыл в интернете. За услугу он заплатил 42 тысячи рублей. При этом, был абсолютно уверен в легитимности процесса оформления, так как направлял представителю организации копии медицинской справки, паспорта и свою фотографию.



Материалы уголовного дела направлены в суд. Подделка документов ему грозит до одного года лишения свободы.

