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В Чите будут судить женщину, задушившую новорождённого ребёнка

В Чите будут судить женщину, задушившую новорождённого ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мать выбросила труп на мусорный полигон

В Чите завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего новорождённого ребёнка.

- По версии следствия, 2 декабря 2020 года обвиняемая родила ребёнка и задушила его. На следующий день она выбросила тело ребёнка на полигон бытовых отходов, расположенный в Железнодорожном районе Читы. Тело ребёнка обнаружил водитель мусороуборочной автомашины, - сообщает пресс-служба СК России по Забайкальскому краю.

Личность обвиняемой следователи установили не сразу. Были запрошены данные в медицинских учреждениях о стоящих на учётах беременных женщинах. Проведено значительное количество допросов, судебных экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий.

29 ноября 2021 года женщину доставили на допрос, и она признала свою вину. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, женщина способна отдавать отчет и руководить своими действиями.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

убийство новорожденного ребенка

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