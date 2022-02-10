В Чите будут судить женщину, задушившую новорождённого ребёнка

Мать выбросила труп на мусорный полигон



В Чите завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего новорождённого ребёнка.



- По версии следствия, 2 декабря 2020 года обвиняемая родила ребёнка и задушила его. На следующий день она выбросила тело ребёнка на полигон бытовых отходов, расположенный в Железнодорожном районе Читы. Тело ребёнка обнаружил водитель мусороуборочной автомашины, - сообщает пресс-служба СК России по Забайкальскому краю.



Личность обвиняемой следователи установили не сразу. Были запрошены данные в медицинских учреждениях о стоящих на учётах беременных женщинах. Проведено значительное количество допросов, судебных экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий.



29 ноября 2021 года женщину доставили на допрос, и она признала свою вину. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, женщина способна отдавать отчет и руководить своими действиями.



Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.



