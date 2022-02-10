Мать выбросила труп на мусорный полигон
В Чите завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего новорождённого ребёнка.
- По версии следствия, 2 декабря 2020 года обвиняемая родила ребёнка и задушила его. На следующий день она выбросила тело ребёнка на полигон бытовых отходов, расположенный в Железнодорожном районе Читы. Тело ребёнка обнаружил водитель мусороуборочной автомашины, - сообщает пресс-служба СК России по Забайкальскому краю.
Личность обвиняемой следователи установили не сразу. Были запрошены данные в медицинских учреждениях о стоящих на учётах беременных женщинах. Проведено значительное количество допросов, судебных экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий.
29 ноября 2021 года женщину доставили на допрос, и она признала свою вину. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, женщина способна отдавать отчет и руководить своими действиями.
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
В Чите будут судить женщину, задушившую новорождённого ребёнка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возможно, хозяева так бросили питомца
Убийца неумело перемотал рану бинтом и бросил жертву
Подобные случаи неоднократно фиксируются в столице Бурятии
Огонь повредил также дом и веранду
Неизвестные оставляют одни пеньки вместо деревьев
Произошло более 50 ДТП
Пожар был не крупным
Туша свиньи оказалась для вора слишком тяжёлой
Водитель сдал чужой телефон в скупку
Сельчанка придумала, как, не уезжая, увидеться с сидящим в колонии сыном
Браконьеры убивали животных, ослепляя их
Воры снимали катализаторы исключительно с «Тойот Приус»
Вдова стала получать смс-сообщения о покупках спустя несколько часов после кончины мужа
Трамваи двигались по изменённому маршруту
Происшествия, 08.02.2022
Жертва попалась «на удочку» мошенников дважды