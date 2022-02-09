Возможно, хозяева так бросили питомца
В столице Бурятии на остановке «Элеватор» местные жители обнаружили собаку, привязанную к скамейке. Собака мёрзла и ждала хозяина, который так и не пришёл. Судя по виду, собака не агрессивная, выглядит она явно испуганной. Видео и фотографию опубликовали сегодня в паблике «Аноним 03».
Также вчера, 8 февраля, паблик ves_ulan_ude публиковал фотографию этой собаки. По словам очевидцев, привязанная собака просидела на остановке целый день. Ночью пса спасли неравнодушные люди. Теперь они надеются выяснить, что стало с прежними владельцами.
- Встретили собаку, привязанную к скамейке на «Элеваторе», хозяева, отзовитесь. Вчера публиковали в группу «Весь Улан-Удэ», этот пёсик просидел весь день так. Мы забрали его в час ночи, - рассказал автор поста.
Также он отметил, что приютить собаку у себя не сможет и просит жителей помочь несчастному псу.
- Люди, отзовитесь, может, кто-то заберёт к себе. Я надолго оставить не смогу, - призвал улан-удэнцев.
В комментариях жители поблагодарили парней за неравнодушие по отношению к питомцу.
«Люди совсем уже обнаглели. Спасибо, что не прошли мимо», «Прежде, чем искать новых владельцев - дайте объявление о находке. Мало ли, вдруг случилось что, ни пуха пристроить!» - желают пользователи.
В Улан-Удэ собака, привязанная к скамейке, сидела одна весь день
Происшествия, Фото:
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