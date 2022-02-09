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Житель Бурятии убил женщину из-за брошенной в его сторону вилки

Житель Бурятии убил женщину из-за брошенной в его сторону вилки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца неумело перемотал рану бинтом и бросил жертву

В доме в садовом товариществе «Солнечный» в Заиграевском районе Бурятии была убита 58-летняя женщина. На теле были следы сильного кровотечения.

Подозреваемый в убийстве задержан – это 24-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, днём 5 февраля мужчина приехал в гости к приятелю в СНТ «Солнечный». Однако застал в доме женщину, которая присматривала за жилищем, так как хозяин, оказывается, лечится в больнице. Гость и эта женщина были знакомы, они решили вместе распить алкоголь.

Ночью уже изрядно пьяные собутыльники поссорились. Женщина схватила вилку и кинула в мужчину, но не попала. Несмотря на это, разозлённый мужчина схватил нож и нанёс им удар в плечо. Из раны открылось обильное кровотечение.

Мужчина не стал обращаться за медицинской помощью, сам неумело перемотал рану бинтом, после чего оставил раненую и уехал домой. От сильной кровопотери женщина через некоторое время скончалась на месте. Её тело утром обнаружил сын.

На след убийцы помогли выйти отпечатки его рук, оставленные на пустых бутылках в доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Задержанный дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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