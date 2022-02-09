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Улан-удэнцев пугают неизвестные, дёргающие дверные ручки

Улан-удэнцев пугают неизвестные, дёргающие дверные ручки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подобные случаи неоднократно фиксируются в столице Бурятии

В Улан-Удэ неизвестные ходят по подъездам и дергают дверные ручки. Горожане предполагают, что таким образом пытаются найти незапертые квартиры. Сообщение улан-удэнцев опубликовал паблик «Весь Улан-Удэ», администратор отмечает, что оно далеко не первое.

Так, о том, что ходят неизвестные люди и проверяют, закрыты ли двери в квартиры, рассказала жительница дома на улице Жердева. Она призвала всех быть бдительными.

Оказывается, некоторые горожане вовсе не закрывают свои входные двери и не боятся нежеланных гостей. Другие же попросту забывают вынуть ключи из замочной скважины.

Люди обеспокоены и возмущены выходками незнакомцев. Хотя можно сказать, что такая «профилактическая» мера поможет улан-удэнцам быть более внимательными.

Подписчики паблика поделились своими опасениями:

- Когда-то все ключи оставляли под ковриком или в почтовом ящике. Полное доверие было между соседями.
- Люди ключи оставляют в дверях.
- Искатели приключений, вам тут не Америка, жить с открытыми дверями.
- Как можно не закрывать дверь на замок в наше время.

Незнакомцы напугали жильцов домов на улицах Жердева 76 а, и на бульваре Карла Маркса.
кража

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