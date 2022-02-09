В Бурятии сгорели две машины в гараже

Происшествия, Фото: Аноним Гусиноозерск | Селенгинский район

Огонь повредил также дом и веранду



Вчера поздно вечером, 8 февраля, в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии произошёл пожар. Возгорание произошло на территории жилого дома в посёлке Кедровый. Фотографии появились в местном паблике «Аноним Гусиноозёрск».



- На момент прибытия первого подразделения в 22:03 происходило загорание автомобилей в гараже. В результате пожара уничтожены два автомобиля, выгорел гараж изнутри полностью на общей площади 60 кв. м. Также горели дом и веранда. В 22:42 силами двумя подразделений пожар был ликвидирован, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Пострадавших нет.

