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В Бурятии сгорели две машины в гараже

В Бурятии сгорели две машины в гараже
Происшествия,  Фото:Аноним Гусиноозерск | Селенгинский район
Огонь повредил также дом и веранду

Вчера поздно вечером, 8 февраля, в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии произошёл пожар. Возгорание произошло на территории жилого дома в посёлке Кедровый. Фотографии появились в местном паблике «Аноним Гусиноозёрск».

- На момент прибытия первого подразделения в 22:03 происходило загорание автомобилей в гараже. В результате пожара уничтожены два автомобиля, выгорел гараж изнутри полностью на общей площади 60 кв. м. Также горели дом и веранда. В 22:42 силами двумя подразделений пожар был ликвидирован, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Пострадавших нет.
пожар автомобили

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