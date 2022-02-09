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В Улан-Удэ вырубают деревья на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ вырубают деревья на Верхней Берёзовке
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Неизвестные оставляют одни пеньки вместо деревьев

Улан-удэнцы бьют тревогу из-за того, что неизвестные уничтожают деревья на Верхней Берёзовке. Лес заметно редеет за базой отдыха «Салют» и жилым комплексом «Европа». Фотографии встревоженная улан-удэнка опубликовала в паблике «Аноним 03» - на снимках видны множество пеньков, оставшихся от сосен, а также спиленные и брошенные стволы.

- Этим летом были проведены работы по выпилке леса на пожарной полосе вокруг ЛЭП. С этим все понятно, но, видимо, данные работы обратили внимание на этот лес «чёрных лесорубов»! Все горы испещрены дорожкам снега, по которым спускают спиленные деревья! Всё в стружке от работ бензопил, везде следы шин явно не легкового автомобиля! – пишет местная жительница.




Масштаб вырубки шокировал очевидицу. Она вспоминает, что раньше в этой местности только мусорили, но деревья никто не трогал.

- Да, мусорили! И свадьбы, и просто отдыхающие, летом всё в пластике и бутылках, но чтобы лес внаглую таскать! Это уже ни в какие рамки! Пилят здоровые деревья, макушки, которые никому не нужны, и гнилые части просто бросают на месте, - рассказала местная жительница. – Сегодня вообще оставили сваленным дерево прямо на дороге, видимо, вернутся позже.

Она обратилась к «чёрным» лесорубам с укором: «Я понимаю, цены на дрова растут каждый день, но вы долго намереваетесь гадить там же, где живёте?» Женщина намерена написать заявлению в полицию.

В свою очередь, в МБУ «Городское лесничество» сообщили, что эта территория не является частью городских лесов.

- Но дежурный патруль лесничества сразу же выехал на место происшествия. Были вызваны специалисты управления административного контроля для составления протокола о незаконной рубке. Также передано обращение в правоохранительные органы, - уточнили в «Городском лесничестве». 
черные лесорубы

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