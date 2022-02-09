В январе на дорогах Бурятии погибли семь человек

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Произошло более 50 ДТП



В январе на дорогах Бурятии зарегистрировано 52 ДТП с пострадавшими. Семь человек погибли, ещё 82 получили травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В 10 дорожно-транспортных авариях пострадали несовершеннолетние.



За месяц сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением возбудили свыше 40 тысяч дел об административных правонарушениях. Из них свыше 28 тысяч дел по нарушениям, выявленным камерами фиксации нарушений.



- Задержаны 634 водителя, находившиеся за рулём с признаками опьянения. По вине водителей в состоянии опьянения совершено четыре ДТП, в результате которых семь участников дорожного движения получили травмы, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.



