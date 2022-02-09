В Бурятии вахтовик попался на краже свиньи

Туша свиньи оказалась для вора слишком тяжёлой
Днем 8 февраля в полицию поступило заявление от 43-летней жительницы села Хоринск, у которой пропала свинья. Животное украли из свинарника. Ущерб оценён в 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину. Он недавно вернулся с лесоделяны, где работал вахтовым методом, и в течение некоторого времени распивал спиртные напитки.
Будучи нетрезвым и заранее вооружившись ножом, он поздним вечером залез в ограду дома знакомых, с которыми ранее употреблял алкоголь. В свинарнике он заколол животное. Тушу волоком перенёс во двор дома других приятелей и разделал.
Часть мяса вор за тяжестью ноши оставил в ограде (где в последующем оно было съедено сторожевой собакой), другую забрал себе, а также в качестве угощения отправил коллегам на лесоделяну.
Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. По его словам, он совершил преступление под действием алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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