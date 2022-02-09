Водитель сдал чужой телефон в скупку
3 февраля в полицию Октябрьского района с заявлением о краже сотового телефона обратился 74-летний пенсионер. Мужчина предположил, что телефон украл частный извозчик, который подвозил его несколько дней назад.
Поздним вечером 1 февраля на остановке «Бизнес-инкубатор» пенсионер остановил водителя и попросил подвезти его до дома за плату.
Когда пассажир вышел возле своего дома, водитель заметил, что в салоне остался телефон. Молодой человек мог вернуть гаджет, ведь он проехал всего несколько метров, но решил забрать его себе.
Цвет и марку автомобиля запомнила супруга пенсионера, она передала информацию полицейским. По изъятым записям с камер видеонаблюдения на остановке был установлен и задержан подозреваемый – 27-летний улан-удэнец.
Молодой человек рассказал, что официально не трудоустроен, подрабатывает частным извозом на арендованном автомобиле.
Сотовый телефон молодой человек сдал в скупку, где он был изъят полицейскими и возвращен пенсионеру.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
По информации МВД по Бурятии
В Улан-Удэ частный извозчик украл телефон пассажира
Происшествия, Фото:
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