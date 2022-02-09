В Улан-Удэ частный извозчик украл телефон пассажира

Водитель сдал чужой телефон в скупку



3 февраля в полицию Октябрьского района с заявлением о краже сотового телефона обратился 74-летний пенсионер. Мужчина предположил, что телефон украл частный извозчик, который подвозил его несколько дней назад.



Поздним вечером 1 февраля на остановке «Бизнес-инкубатор» пенсионер остановил водителя и попросил подвезти его до дома за плату.



Когда пассажир вышел возле своего дома, водитель заметил, что в салоне остался телефон. Молодой человек мог вернуть гаджет, ведь он проехал всего несколько метров, но решил забрать его себе.



Цвет и марку автомобиля запомнила супруга пенсионера, она передала информацию полицейским. По изъятым записям с камер видеонаблюдения на остановке был установлен и задержан подозреваемый – 27-летний улан-удэнец.



Молодой человек рассказал, что официально не трудоустроен, подрабатывает частным извозом на арендованном автомобиле.



Сотовый телефон молодой человек сдал в скупку, где он был изъят полицейскими и возвращен пенсионеру.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





По информации МВД по Бурятии

