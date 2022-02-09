 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

В Иркутской области осудили двух браконьеров, убивших косуль

В Иркутской области осудили двух браконьеров, убивших косуль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Браконьеры убивали животных, ослепляя их

Ольхонский районный суд в Иркутской области признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте на особо охраняемой территории. Причинённый ущерб государству превысил свыше 80 тысяч рублей.

- Местные жители 26 и 33 лет в январе прошлого года на особой охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка на автомобиле с фароискателем для лучения и люком для поиска и отстрела животных незаконно добыли двух косуль сибирских, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Суд приговорил браконьеров к двум годам лишения свободы условно. Также им запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с охотой, на два года.
браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске будут судить расхитителей катализаторов
В Иркутске будут судить расхитителей катализаторов
Происшествия, 09.02.2022
Воры снимали катализаторы исключительно с «Тойот Приус»
В Бурятии обокрали покойного
В Бурятии обокрали покойного
Происшествия, 09.02.2022
Вдова стала получать смс-сообщения о покупках спустя несколько часов после кончины мужа
В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 09.02.2022
Трамваи двигались по изменённому маршруту
В Чите обокрали слишком доброго мужчину
В Чите обокрали слишком доброго мужчину
Происшествия, 08.02.2022
Пенсионер кормил незнакомца и лишился телефона
Под Иркутском в столкновении двух машин погибла девушка
Под Иркутском в столкновении двух машин погибла девушка
Происшествия, 08.02.2022
Смертельная авария произошла сегодня утром
Директора иркутского центра помощи детям будут судить за сокрытие насилия
Директора иркутского центра помощи детям будут судить за сокрытие насилия
Происшествия, 08.02.2022
По версии следствия, директор скрывала насилие со стороны детей из-за боязни потерять работу
В Бурятии удалось справиться с зимним потопом
В Бурятии удалось справиться с зимним потопом
Происшествия, 08.02.2022
Село, которое топило в разгар зимы, окопали траншеями
В Бурятии грабители сняли с мужчины куртку
В Бурятии грабители сняли с мужчины куртку
Происшествия, 08.02.2022
Мужчину ограбили его собутыльники
Жителей Бурятии при аренде квартир на юге обманул мошенник
Жителей Бурятии при аренде квартир на юге обманул мошенник
Происшествия, 08.02.2022
Аферист находился в Саратовской области, а не в Краснодарском крае
В Улан-Удэ будут судить опекуншу, которая резала и жгла руки детям
В Улан-Удэ будут судить опекуншу, которая резала и жгла руки детям
Происшествия, 08.02.2022
Истязательница пыталась отрубить одной из девочек пальцы
В Бурятии сгорела большая теплица
В Бурятии сгорела большая теплица
Происшествия, 08.02.2022
В теплице всю ночь топили печь
В Бурятии подожгли тепляк и гараж
В Бурятии подожгли тепляк и гараж
Происшествия, 08.02.2022
Пожар произошёл в Горхоне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^