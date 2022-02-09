В Иркутской области осудили двух браконьеров, убивших косуль

Браконьеры убивали животных, ослепляя их



Ольхонский районный суд в Иркутской области признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте на особо охраняемой территории. Причинённый ущерб государству превысил свыше 80 тысяч рублей.



- Местные жители 26 и 33 лет в январе прошлого года на особой охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка на автомобиле с фароискателем для лучения и люком для поиска и отстрела животных незаконно добыли двух косуль сибирских, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Суд приговорил браконьеров к двум годам лишения свободы условно. Также им запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с охотой, на два года.

