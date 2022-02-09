Браконьеры убивали животных, ослепляя их
Ольхонский районный суд в Иркутской области признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте на особо охраняемой территории. Причинённый ущерб государству превысил свыше 80 тысяч рублей.
- Местные жители 26 и 33 лет в январе прошлого года на особой охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка на автомобиле с фароискателем для лучения и люком для поиска и отстрела животных незаконно добыли двух косуль сибирских, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Суд приговорил браконьеров к двум годам лишения свободы условно. Также им запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с охотой, на два года.
В Иркутской области осудили двух браконьеров, убивших косуль
Происшествия, Фото:
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