Воры снимали катализаторы исключительно с «Тойот Приус»
В Иркутске перед судом предстанут шесть человек, обвиняемых в серии краж автомобильных катализаторов. Обвиняемым от 23 до 28 лет.
С марта по июль 2021 года они воровали катализаторы с машин «Тойота Приус».
Четверо из них ранее судимы за кражи. За весь период общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
- Установлено, что подозреваемые орудовали в ночное время, выбирая своей целью припаркованные в дворах многоквартирных домов автомобили. Они использовали заранее подготовленные инструменты, с помощью которых отделяли выхлопную трубу с катализаторами. После чего похищенные автозапчасти, содержащие драгоценные металлы, продавали скупщикам катализаторов. Для передвижения между городами использовался личный транспорт задержанных, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
В Иркутске будут судить расхитителей катализаторов
Происшествия, Фото:
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