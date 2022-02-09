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В Иркутске будут судить расхитителей катализаторов

В Иркутске будут судить расхитителей катализаторов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Воры снимали катализаторы исключительно с «Тойот Приус»

В Иркутске перед судом предстанут шесть человек, обвиняемых в серии краж автомобильных катализаторов. Обвиняемым от 23 до 28 лет.

С марта по июль 2021 года они воровали катализаторы с машин «Тойота Приус».

Четверо из них ранее судимы за кражи. За весь период общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

- Установлено, что подозреваемые орудовали в ночное время, выбирая своей целью припаркованные в дворах многоквартирных домов автомобили. Они использовали заранее подготовленные инструменты, с помощью которых отделяли выхлопную трубу с катализаторами. После чего похищенные автозапчасти, содержащие драгоценные металлы, продавали скупщикам катализаторов. Для передвижения между городами использовался личный транспорт задержанных, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

кража

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