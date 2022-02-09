В Бурятии обокрали покойного

Вдова стала получать смс-сообщения о покупках спустя несколько часов после кончины мужа
Вечером 5 февраля в полицию Иволгинского района обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что накануне в больнице скончался её супруг, а спустя несколько часов после смерти с его банковской карты начали списывать деньги. Неизвестные делали покупки в различных магазинах.
После получения смс-оповещений женщина перевела оставшуюся сумму на свой счёт, однако воры успели потратить более 6,5 тысяч рублей.
Полицейские раскрыли кражу, задержав подозреваемых.
- 4 февраля супруга заявительницы доставили в больницу в Улан-Удэ. Пока мужчина находился в приёмном покое, туда же медики доставили его 45-летнего односельчанина в алкогольном опьянении. Нетрезвый пациент увидел куртку знакомого рядом с ним и решил похитить деньги. Обнаружив в кармане только бесконтактную банковскую карту, похитил её, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
После медицинских процедур мужчина, укравший карту, был отпущен. Выйдя из больницы, на улице он встретил своего друга – 43-летнего улан-удэнца. Рассказав приятелю о краже, он предложил товарищу купить алкоголь в ближайшем магазине.
После распития спиртного вор уснул в подъезде, а его приятель забрал у него чужую карту и стал пользоваться ей сам. Улан-удэнец покупал алкоголь, сигареты и продукты, а также поужинал в кафе.
Задержанные раскаялись в содеянном и признались, что не знали, что односельчанин скончался в день кражи банковской карты.
- В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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