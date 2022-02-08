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В Иркутской области пенсионерка отдала мошенникам более 2,5 млн рублей

Происшествия, 
Жертва попалась «на удочку» мошенников дважды

В Усолье-Сибирском пенсионерка лишилась более 2,5 миллионов рублей, дважды поверив мошенникам.

На протяжении месяца с конца декабря 62-летняя усольчанка переводила крупные суммы неизвестным лицам. В интернете женщина увидела объявление о заработке на бирже от лица «инвестиционного проекта крупной энергетической и ресурсодобывающей компании». Пенсионерка оставила заявку на участие, позже с ней связался «трейдер», назвавшийся Вадимом и предложил установить приложение для инвестирования и внести финансовый взнос, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина, руководствуясь указаниями «помощников», перевела на указанные ими счета 1,5 миллиона рублей. Позже мошенники попросили усольчанку перевести ещё миллион, поясняя это необходимостью оформить страховку и другие документы для перевода средств из банка Великобритании. После перечисления денег собеседники перестали выходить на связь.

Но на этом её злоключения не закончились. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в «бюро адвокатов» в интернете. Обещая вернуть похищенные средства, «защитники» попросили заплатить им более 150 тысяч рублей. Выполнив все указания псевдоадвокатов, своих денег женщина так и не дождалась и, наконец, обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в особо крупном размере».
мошенничество

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