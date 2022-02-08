Пенсионер кормил незнакомца и лишился телефона
62-летний читинец заявил в полицию о краже телефона. Мужчина не раз подкармливал мужчину без определённого места жительства, который периодически появляется во дворе дома. В этот раз сердобольный пенсионер пригласил незнакомца на чай. Во время общения гость попросил телефон, чтобы позвонить. После его ухода пенсионер обнаружил пропажу сотового.
Полицейским заявитель смог сообщить приметы и имя, которым представился незнакомец.
- Задержанным подозреваемым оказался 35-летний гражданин без определённого места жительства. Выяснилось, что злоумышленник воспользовался доверием потерпевшего и после совершённого звонка положил телефон в свой карман, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания. Ранее задержанный неоднократно судим за кражи, угон и умышленное уничтожение чужого имущества.
Телефон изъят и возвращён владельцу.
В Чите обокрали слишком доброго мужчину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пенсионер кормил незнакомца и лишился телефона
Смертельная авария произошла сегодня утром
По версии следствия, директор скрывала насилие со стороны детей из-за боязни потерять работу
Село, которое топило в разгар зимы, окопали траншеями
Мужчину ограбили его собутыльники
Аферист находился в Саратовской области, а не в Краснодарском крае
Истязательница пыталась отрубить одной из девочек пальцы
В теплице всю ночь топили печь
Пожар произошёл в Горхоне
Возгорание оперативно потушили
Жители республики всё чаще попадаются на удочку мошенников
Пожар начался из-за обогревателя
Подозреваемый орудует в магазинах в 100-х кварталах
Жертва мошенников решила преумножить деньги от продажи квартиры
Мужчина попался с гашишем и маслом