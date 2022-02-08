В Чите обокрали слишком доброго мужчину

Пенсионер кормил незнакомца и лишился телефона



62-летний читинец заявил в полицию о краже телефона. Мужчина не раз подкармливал мужчину без определённого места жительства, который периодически появляется во дворе дома. В этот раз сердобольный пенсионер пригласил незнакомца на чай. Во время общения гость попросил телефон, чтобы позвонить. После его ухода пенсионер обнаружил пропажу сотового.



Полицейским заявитель смог сообщить приметы и имя, которым представился незнакомец.



- Задержанным подозреваемым оказался 35-летний гражданин без определённого места жительства. Выяснилось, что злоумышленник воспользовался доверием потерпевшего и после совершённого звонка положил телефон в свой карман, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания. Ранее задержанный неоднократно судим за кражи, угон и умышленное уничтожение чужого имущества.



Телефон изъят и возвращён владельцу.

