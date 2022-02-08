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В Бурятии сгорела большая теплица

В Бурятии сгорела большая теплица
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
В теплице всю ночь топили печь

Сегодня утром в селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии загорелась теплица на территории частного подворья. Деревянный каркас теплицы обтянут полиэтиленовой плёнкой, отопление печное.

Теплица выгорела полностью, на площади 63 кв.м.

- Предположительной причиной возгорания послужил перекал печи. Печь топили непрерывно со вчерашнего дня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



пожар

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