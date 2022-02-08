В Бурятии подожгли тепляк и гараж









Вчера утром, 7 января, в селе Горхон Заиграевского района Бурятии загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарные горели тепляк и гараж, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара полностью сгорел тепляк, а также повреждена стена гаража на общей площади 29 кв м. Вероятно, причиной пожара стал поджог.Также вчера пожар произошёл в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. Там выгорел предбанник и была повреждена кровля бани.Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике. Была совершена скрутка медных и алюминевых проводов.А в селе Челутай Заиграевского района сгорел гараж и личные вещи в нём. Причиной возгорания стало также короткое замыкание.