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В Бурятии подожгли тепляк и гараж

В Бурятии подожгли тепляк и гараж
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Горхоне

Вчера утром, 7 января, в селе Горхон Заиграевского района Бурятии загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарные горели тепляк и гараж, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара полностью сгорел тепляк, а также повреждена стена гаража на общей площади 29 кв м. Вероятно, причиной пожара стал поджог.


Также вчера пожар произошёл в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. Там выгорел предбанник и была повреждена кровля бани.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике. Была совершена скрутка медных и алюминевых проводов.


А в селе Челутай Заиграевского района сгорел гараж и личные вещи в нём. Причиной возгорания стало также короткое замыкание.



пожар Поджог

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