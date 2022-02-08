 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В пригороде Улан-Удэ неизвестные устроили поджог в подъезде

В пригороде Улан-Удэ неизвестные устроили поджог в подъезде
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Возгорание оперативно потушили

Вчера, 7 февраля, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме.

- На момент прибытия пожарных в первом подъезде на лестничной площадке было загорание напольного покрытия (линолеума). Возгорание ликвидировано местными жителями, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пострадавших нет.

Вероятно, причиной пожара стал поджог.
пожар Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мошенники обманывают чиновников, инвалидов и студентов
В Бурятии мошенники обманывают чиновников, инвалидов и студентов
Происшествия, 08.02.2022
Жители республики всё чаще попадаются на удочку мошенников  
В Бурятии произошёл пожар в воскресной школе
В Бурятии произошёл пожар в воскресной школе
Происшествия, 08.02.2022
Пожар начался из-за обогревателя
В Улан-Удэ объявили в розыск магазинного грабителя
В Улан-Удэ объявили в розыск магазинного грабителя
Происшествия, 08.02.2022
Подозреваемый орудует в магазинах в 100-х кварталах
В Забайкалье пенсионерка «вложилась в инвестиции» и потеряла 700 тысяч
В Забайкалье пенсионерка «вложилась в инвестиции» и потеряла 700 тысяч
Происшествия, 08.02.2022
Жертва мошенников решила преумножить деньги от продажи квартиры
В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице
В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице
Происшествия, 08.02.2022
Неадекватный мужчина даже разбил стеклянную дверь  
В Бурятии возле границы за два месяца поймали 90 нарушителей
В Бурятии возле границы за два месяца поймали 90 нарушителей
Происшествия, 08.02.2022
Назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей
В Улан-Удэ официантка прикарманила телефон
В Улан-Удэ официантка прикарманила телефон
Происшествия, 08.02.2022
Телефон в кафе забыла именинница
Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья
Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья
Происшествия, 08.02.2022
Они повелись на заманчивое объявление о продаже дизтоплива 
Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно
Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно
Происшествия, 07.02.2022
В общей сложности он получил более миллиона рублей
В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета
В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета
Происшествия, 07.02.2022
«Робин Гуда» с необычной посылкой поймали у стен колонии
В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих
В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих
Происшествия, 07.02.2022
Двое мужчин убили работника фермы ради баранов
В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной
В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной
Происшествия, 07.02.2022
За «травкой» в Бурятию приехали жители Забайкальского края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^