Возгорание оперативно потушили
Вчера, 7 февраля, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме.
- На момент прибытия пожарных в первом подъезде на лестничной площадке было загорание напольного покрытия (линолеума). Возгорание ликвидировано местными жителями, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет.
Вероятно, причиной пожара стал поджог.
В пригороде Улан-Удэ неизвестные устроили поджог в подъезде
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители республики всё чаще попадаются на удочку мошенников
Пожар начался из-за обогревателя
Подозреваемый орудует в магазинах в 100-х кварталах
Жертва мошенников решила преумножить деньги от продажи квартиры
Мужчина попался с гашишем и маслом
Неадекватный мужчина даже разбил стеклянную дверь
Назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей
Телефон в кафе забыла именинница
Они повелись на заманчивое объявление о продаже дизтоплива
В общей сложности он получил более миллиона рублей
Мальчика госпитализировали
«Робин Гуда» с необычной посылкой поймали у стен колонии
После кражи молодой человек уехал из города
Двое мужчин убили работника фермы ради баранов
За «травкой» в Бурятию приехали жители Забайкальского края