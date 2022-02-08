В пригороде Улан-Удэ неизвестные устроили поджог в подъезде

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Возгорание оперативно потушили



Вчера, 7 февраля, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме.



- На момент прибытия пожарных в первом подъезде на лестничной площадке было загорание напольного покрытия (линолеума). Возгорание ликвидировано местными жителями, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пострадавших нет.



Вероятно, причиной пожара стал поджог.

